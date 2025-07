Sotto il sole MArRC | un percorso affascinante dalla preistoria ai Bronzi di Riace

Sotto il sole MArRC, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria apre le sue porte a un viaggio affascinante attraverso secoli di storia, dalla preistoria ai Bronzi di Riace. Un percorso coinvolgente e ricco di scoperte, pensato per far riscoprire il patrimonio culturale in modo innovativo e autentico. Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile tra arte, storia e emozioni: l’avventura sta per cominciare!

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria dĂ il via a un’iniziativa culturale di grande rilievo per l’estate 2025: "Sotto il sole MArRC". Questa nuova proposta, ideata e curata da CoopCulture, offrirĂ ai visitatori un’opportunitĂ straordinaria per esplorare in profonditĂ il patrimonio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

