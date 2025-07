Temperature gradevoli e aria fresca | fino a quando durerà la tregua dall’estate tropicale?

Dopo settimane di caldo torrido e maltempo, Milano e la Lombardia respirano di nuovo con temperature gradevoli e aria fresca, regalando un respiro di sollievo a residenti e turisti. Ma quanto durerà questa tregua? Tra allerte meteo e incertezza, sono molti a chiedersi se questa piacevole parentesi sarà solo un breve momento di pace o l’inizio di un cambiamento duraturo. La risposta dipende dalle previsioni, ma intanto, chi deve partire, può approfittarne...

Tornano a respirare Milano e la Lombardia dopo l’ondata di caldo torrido durata settimane e intervallata da violente scariche di maltempo che hanno causato danni piĂą o meno rilevanti ovunque. Quanto durerĂ la benefica parentesi di temperature gradevoli e aria fresca nel mezzo dell’ennesima estate in “salsa” tropicale con allerte meteo quotidiane? Se lo chiedono in tanti: chi deve partire per le vacanze nel weekend e chi invece deve restare in cittĂ e spera che l’afa e i temporali girino alla larga ancora per un po’. La tendenza. La risposta è positiva: nelle prossime ore sulla Lombardia resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, si legge sul sito di 3BMeteo, grazie alla rimonta di un campo anticiclonico da ovest. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it