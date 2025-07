28enne fuori di sé semina il caos in ospedale a Como | Vi sparo un colpo di pistola in testa

In una notte di tensione a Como, un giovane di 28 anni ha seminato il caos nell’ospedale, aggredendo i presenti e minacciando la sicurezza. La sua condotta violenta ha portato all’arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, suscitando preoccupazione tra operatori e cittadini. Un episodio che scuote la città e mette in luce le sfide della sicurezza pubblica, lasciando aperti interrogativi sulle misure da adottare per garantire la tranquillità di tutti.

Arrestato a Como un 28enne marocchino per rientro illegale, resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo una notte di tensione in ospedale.

