I Grani Antichi delle Isole Eolie con Festa della Mietitura e degustazioni

Le Isole Eolie si preparano a celebrare la quinta edizione di “I Grani Antichi delle Isole Eolie”, un evento imperdibile che unisce tradizione, cultura e gusto. Nei giorni 11 e 12 luglio 2025, tra festa della mietitura e degustazioni, avrete l’opportunità di riscoprire i sapori autentici di antiche varietà di grano, testimonianze di un territorio ricco di storia e passione. Un’esperienza da non perdere per gli amanti della buona cucina e delle tradizioni locali.

I GRANI ANTICHI in MEZZO AL MARE Nell’ Azienda Agricola Mandarano a #lipari, nelle Isole #eolie, è ripresa la coltivazione di una varietà di #granoantico, il “Margherito”, che gli agricoltori locali chiamano “Barbittuni”, per via della particolare forma delle aris Vai su Facebook

