VIDEO Alessandra Amoroso in attesa | Questo Summer tour lo sto vivendo… di pancia

Alessandra Amoroso sta vivendo un'estate indimenticabile, portando il suo talento in giro per l'Italia con il pancione e il sorriso. Nonostante qualche critica, la cantante si gode ogni istante di questa bella avventura, dimostrando che la musica e la gioia sono più forti di tutto. Il suo Summer Tour è un inno alla vita e alla passione, e noi non vediamo l'ora di ascoltarla ancora.

Sta tenendo i suoi concerti in giro per l'Italia con il pancione e ha anche ricevuto qualche critica per questo: la cantante si gode il momento. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Alessandra Amoroso in attesa: “Questo Summer tour lo sto vivendo… di pancia”

