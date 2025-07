Von der Leyen | Il rapporto con gli Usa potrebbe non tornare più quello di una volta

Il rapporto tra l’UE e gli Stati Uniti sta attraversando una fase di profonda trasformazione, con la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen che cerca di stabilire nuovi accordi per preservare la stabilità economica. “Stiamo lavorando senza sosta per trovare un’intesa iniziale”, ha affermato, sottolineando come i dazi rappresentino una vera e propria tassa sull’industria. La sfida è aperta: riusciranno a trovare un equilibrio che favorisca entrambe le parti?

“Stiamo lavorando senza sosta per trovare un’intesa iniziale con gli Stati Uniti, per mantenere i dazi il più bassi possibile e per fornire la stabilità di cui le imprese hanno bisogno”. Queste le parole della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al settimo Forum economico franco-italiano Confindustria-Mefed a Roma. “Crediamo che i dazi siano una perdita per tutti – ha aggiunto -. Una tassa sull’industria. Una tassa sulle persone. Ma non siamo nemmeno ingenui: sappiamo che il rapporto con gli Usa potrebbe non tornare più quello di una volta. Stiamo lavorando duramente per rafforzare e diversificare i nostri rapporti commerciali. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Von der Leyen: “Il rapporto con gli Usa potrebbe non tornare più quello di una volta”

