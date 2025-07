Debito Antonino Marchionna chiarisca cosa intendeva per ' delicatezza politica'

Nel cuore di Brindisi, il dibattito sulla delicatezza politica sollevata da Antonino Marchionna apre un importante confronto sulla trasparenza e le scelte amministrative. Il sindaco Giuseppe Marchionna, con parole precise, ha cercato di chiarire cosa intendesse per “delicatezza politica”, ma le opposizioni chiedono ancora risposte chiare e accesso agli atti. È un momento cruciale per capire come si gestiscono le questioni delicate nel nostro Comune.

BRINDISI - La replica del sindaco Giuseppe Marchionna sul caso della ristrutturazione del debito maturato dall'ex primo cittadino Giovanni Antonino non convince le opposizioni brindisine. I consiglieri hanno chiesto l'accesso agli atti per capire come mai il Comune non abbia presentato ricorso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Ristrutturazione del debito di Antonino con "sconto" del 90 per cento, "ma fu danno d'immagine" - Antonino, ex sindaco di Brindisi, torna a far parlare di sé con una sorprendente ristrutturazione del debito.

Brindisi, sconto di 2 milioni sul debito dell'ex sindaco Antonino. Ma il Comune non si oppone - Previste 420 rate per sanare il suo debito con il Comune, maturato per danno d’immagine e da disservizio per aver incassato tangenti. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Termini per l’appello contro lo “sconto” ad Antonino scaduti, opposizione all'attacco: «Il sindaco sapeva e ha mentito» - Non c’è più tempo perché il Comune di Brindisi si costituisca direttamente, impugnando la sentenza di omologa da parte del Tribunale di Brindisi del “Piano ... Lo riporta quotidianodipuglia.it