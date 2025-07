Esce da casa con il cane e non ritorna più | si cerca un 69enne scomparso da tre giorni

La scomparsa di un uomo di 69 anni a Lallio sta suscitando grande preoccupazione nella comunità. Dopo aver lasciato la sua abitazione con il fedele cane, un rottweiler, non si hanno più notizie di lui da tre giorni. La sua assenza ha acceso l'allarme tra amici e familiari, che ora sperano in un suo ritrovamento sicuro. Continua a leggere per conoscere gli sviluppi di questa delicata vicenda.

Non si hanno più notizie di un uomo di 69 anni, originario di Lallio (Bergamo). L'uomo, tre giorni fa, sarebbe uscito da casa sua per andare a fare un giro con il suo cane, un rottweiler. 🔗 Leggi su Fanpage.it

