Formazione insegnanti Unibas | l’offerta dell’ateneo sui percorsi abilitanti

Se sogni di diventare insegnante e desideri un percorso formativo all’avanguardia, l’Università della Basilicata (Unibas) è il tuo partner ideale. Con i nuovi percorsi di abilitazione per la scuola secondaria, aggiornati secondo le più recenti normative, l’ateneo si conferma come punto di riferimento per aspiranti docenti. Scopri come prepararti al meglio e aprire le porte a una carriera educativa di successo. La formazione di qualità inizia qui!

L’Università degli Studi della Basilicata (Unibas) aggiorna la formazione insegnanti. L’ateneo organizza i nuovi percorsi di abilitazione per la scuola secondaria, conformi alla più recente normativa per il reclutamento dei docenti. L’offerta formativa per i futuri docenti L’Università della Basilicata si pone come punto di riferimento per l’accesso alla professione docente, strutturando un’ offerta formativa . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

E’ partito venerdi 14 marzo 2025 il Master Universitario di II livello “Intelligenza artificiale, didattica digitale e nuove tecnologie per i processi inclusivi” Anno Accademico. 2024-2025; Unibas presenta: Trasformazioni sociali e nuove professioni educative per una nuova dimensione inclusiva |; La Scuola inclusiva ai tempi del Covid, un seminario internazionale organizzato da Unibas.

