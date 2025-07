In provincia di Novara al via il monitoraggio dei pali delle linee telefoniche

In provincia di Novara, un progetto fondamentale prende il via: il monitoraggio dei pali delle linee telefoniche lungo le strade provinciali. Un’operazione strategica promossa dalla Provincia, su impulso dei consiglieri Palmieri e Beltrame, per garantire sicurezza e affidabilità del servizio. Con questa iniziativa, si mira a prevenire rischi e migliorare la qualità della viabilità , mettendo al primo posto la tutela di cittadini e operatori.

Al via il monitoraggio dei lali delle linee telefoniche sulle strade provinciali del novarese. L'attivitĂ di controllo è stata avviata in questi giorni dalla Provincia di Novara, su indicazione dei consiglieri Pietro Palmieri e Lido Beltrame, a seguito di diverse segnalazioni ricevute.

