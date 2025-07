Accordo preliminare firmato per la vendita di Plasmon

Un nuovo capitolo sta per aprirsi nel mondo degli alimenti per l’infanzia: The Kraft Heinz Company ha firmato un accordo preliminare con NewPrinces Spa, leader nel settore, per la vendita delle sue attività in Italia. Un’operazione che promette di ridefinire gli standard di qualità e innovazione nel comparto. Scopriamo insieme le opportunità e le prospettive di questa interessante transazione.

Era tutto vero. The Kraft Heinz Company annuncia di aver stipulato un accordo preliminare per la vendita delle proprie attività nel settore degli alimenti per l’infanzia e degli alimenti a fini medici speciali in Italia a NewPrinces Spa, uno dei principali produttori di alimenti e bevande del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

