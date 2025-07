Orsi | Asensio? Serve centrocampista di qualità gli devi portare la palla

Nando Orsi sottolinea l'importanza di un centrocampista di qualità per una squadra ambiziosa, evidenziando come Asensio e Calhanoglu siano risorse preziose ma complementari. Serve un vero regista che gestisca il gioco, velocizzi le azioni e offra equilibrio. In un mercato sempre più competitivo, trovare il perfetto mix tra creatività e controllo diventa fondamentale per puntare in alto e conquistare grandi traguardi.

Orsi si esprime su Asensio, che è accostato all’Inter. Ma allo stesso tempo, ritiene che uno come Calhanoglu a centrocampo serva lo stesso. IL CENTROCAMPISTA DI QUALITÀ SERVE – Le parole di Nando Orsi, su Radio Radio, su Calhanoglu e Asensio: « Serve sempre qualcuno di qualità in mezzo. I centrocampi senza calciatori di qualità, insomma. Una squadra importante ha bisogno di un centrocampista di qualità, uno che fa da geometra, che ti velocizza il gioco, a me piacerebbe sempre un giocatore che abbia le idee. Ad Asensio la palla gliela devi sempre portare, ecco perché serve sempre un centrocampista di qualità, che si giochi a due o a tre ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Orsi: «Asensio? Serve centrocampista di qualità, gli devi portare la palla»