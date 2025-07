Conferenza di ricostruzione dell' Ucraina Meloni | Italia schierata dalla parte giusta della storia | Tajani | Da Roma il messaggio che Kiev non è sola

Roma si prepara ad un summit di due giorni, con Meloni e Tajani schierati dalla parte giusta della storia. La ricostruzione dell’Ucraina diventa una priorità , con impegni finanziari da oltre 10 miliardi e il messaggio chiaro: investire su Kiev significa investire nel nostro futuro. Con le consegne di munizioni americane che continuano, l’Italia ribadisce il suo appoggio in questa difficile fase. Un segnale forte di solidarietà e determinazione verso un’Europa unita e solidale.

A Roma il summit di due giorni. Meloni: "Impegni da oltre 10 miliardi. Investire su Kiev è un investimento su noi stessi". Riprendono le consegne americane di munizioni di artiglieria all'Ucraina.

Ucraina, Meloni “Dalla Russia nessun passo avanti per la pace” - Il nuovo ciclo di negoziati tra Ucraina e Russia non ha portato progressi sulla strada della pace. La premier Meloni ribadisce l'impegno dell'Italia per una soluzione giusta e duratura, confermando il sostegno agli sforzi internazionali in atto.

