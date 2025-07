Una tartaruga sotto l’ombrellone | ad Ardea nasce un simbolo di speranza

Una tartaruga sotto l'ombrellone di Ardea, simbolo di speranza e rinascita, ci ricorda che anche nelle situazioni più ordinarie può nascere qualcosa di straordinario. Nata tra le onde e i sogni di mare, questa Caretta caretta ha trasformato un semplice mattino sulla spiaggia di Tor San Lorenzo in un evento indimenticabile. Con la sua calma e determinazione, ci insegna il valore della pazienza e della resilienza, lasciandoci un messaggio di speranza per il futuro.

Ha scelto il silenzio del mattino e l’ombra di un ombrellone come se fosse un luogo familiare. E forse, per lei, lo era davvero. Invece no: non era una turista in cerca di relax, ma una tartaruga Caretta caretta, antica viaggiatrice dei mari, che ha trasformato una mattinata qualunque sulla spiaggia di Tor San Lorenzo in un evento straordinario. Con una lentezza che incanta e un istinto preciso come un orologio biologico, ha scavato la sabbia nello stabilimento “ Bagni Stella ”, lungo via delle Colombe, e ha deposto le sue uova sotto gli occhi increduli dei bagnanti. “L’abbiamo accolta come una di famiglia”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it