Red Sonja | La leggendaria Diavolessa con la spada nel primo trailer

Dopo anni di lunga attesa, il primo trailer di Red Sonja si è finalmente palesato in tutto il suo splendore. Tenuto in naftalina nel corso degli ultimi mesi, il film ispirato al leggendario personaggio nato dai fumetti Marvel Comics, interpretato per l'occasione da Matilda Lutz, è pronto per affrontare, almeno attraverso la visione del primo trailer, la prova più difficile, ovvero quella dei tantissimi appassionati di genere. E dalle primissime immagini pare che violenza e spettacolo siano presenti in abbondanza. A tal proposito, Red Sonja approderà nelle sale USA con un pesante Rated R (vietato ai minori), sotto il marchio Samuel Goldwyn Films dal 15 agosto al cinema e dal 29 agosto in digitale.