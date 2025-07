Prendere un’intera confezione di crema solare e la buttarla in mare scoppia la polemica per il nuovo trend di Tiktok | É un reato

Un gesto apparentemente innocuo si trasforma in una polemica virale su TikTok: una giovane influencer napoletana ha gettato una confezione di crema in mare, scatenando critiche e dibattiti sull’eco-sostenibilità. Il suo video, accompagnato da una canzone emotiva, ha suscitato reazioni contrastanti, evidenziando quanto un semplice gesto possa alimentare discussioni profonde sulla tutela ambientale. Ma perché questa azione ha generato tanto scalpore? Scopriamolo insieme.

Un trend su TikTok che ha scatenato polemiche e bufera sui social, quello pubblicato da una TikToker napoletana. Sissy.76 prende una confezione di crema idratante e la getta in mare sorridendo. Il video è accompagnato dalla canzone “Frasi a metà” di Laura Pausini in sottofondo mentre passa lo spezzone “ Sarà che hai preso tutto e l’hai buttato via “. Quello che doveva essere un video divertente ha scatenato polemiche. “ Buttare plastica in mare è un reato, oltre che un insulto a chi ogni giorno combatte per la difesa del nostro ecosistema marino. Invierò una segnalazione alle autorità competenti per valutare eventuali provvedimenti”, ha scritto il deputato della Repubblica Italiana Francesco Emilio Borrelli su Instagram. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it