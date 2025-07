Condannato per associazione ma i complici assolti | la Cassazione annulla la sentenza

La Cassazione ha deciso di annullare la condanna a 4 anni e mezzo per associazione a delinquere, tentata rapina aggravata e furto, riconoscendo che i complici assolti non potevano essere considerati parte dell’associazione. Questa decisione apre nuovi scenari sulla responsabilità individuale e sui limiti delle prove collettive. È un importante precedente che invita a riflettere sulla tutela dei diritti e sulla corretta interpretazione dei reati associativi.

Condannato a 4 anni e mezzo per reati di associazione per delinquere, tentata rapina aggravata e furto, tutti in concorso con altri imputati che, però, sono stati assolti senza riconoscimento dell’associazione. Per questo la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con cui la Corte d’Appello. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: associazione - condannato - assolti - cassazione

