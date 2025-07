Calcio Padova il Papu Gomez scalpita | Tifosi biancoscudati ci troveremo bene insieme

Il ritorno di Alejandro "Papu" Gomez al Padova accende l’entusiasmo dei tifosi biancoscudati, pronti a vivere una stagione ricca di emozioni. Con i borsoni già pronti e l’adrenalina alle stelle, il campione argentino scalpita per iniziare questa nuova avventura. Il ritiro estivo a Pieve di Cadore sarà il palcoscenico perfetto per consolidare la squadra e scrivere un capitolo entusiasmante della storia del Padova.

I borsoni sono già pronti. E c'è anche quello del "Papu": Alejandro Gomez, campione del Mondo in carica con l'Argentina, si prepara a iniziare la sua nuova avventura con il Padova e dunque a partire sabato per il ritiro estivo di Pieve di Cadore, dove per due settimane i biancoscudati suderanno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il Padova pronto a "bailare" con il Papu Gomez? - Il Padova si prepara a sorprendere ancora una volta, questa volta con l'arrivo di Alejandro Gomez, il celebre 'Papu', campione del mondo nel 2022.

