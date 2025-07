Le valigie di Macron volano fuori dall' auto partita col bagagliaio aperto la gaffe nel piazzale del Castello di Windsor - VIDEO

Durante la visita di stato di Emmanuel Macron al Castello di Windsor, un episodio singolare ha catturato l'attenzione: le valigie del presidente francese sono volate fuori dall'auto nel momento in cui il bagagliaio si è aperto accidentalmente. Un momento imbarazzante e divertente che ha visto lo staff tentare invano di recuperarle in corsa. Un siparietto che resterà nella memoria di tutti: ecco come una gaffe può trasformarsi in una comicità involontaria.

Lo staff rincorre l'auto cercando di chiudere il bagagliaio al volo, ma le valigie volano fuori una dopo l'altra Le valigie del presidente francese Emmanuel Macron, in visita di Stato nel Regno Unito, sono volate fuori dall'auto nel piazzale del Castello di Windsor perché nel momento in cui l.

