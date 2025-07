La protesta a Messina di Ultima generazione in cinque a giudizio per blocco stradale

La protesta di Ultima Generazione a Messina, culminata in un blocco stradale il 6 novembre 2023, ha acceso i riflettori sulla lotta per il clima e sui rischi di repressione civile. Cinque attivisti sono stati rinviati a giudizio per aver bloccato Via Giuseppe Garibaldi in modo nonviolento, attirando l’attenzione sull’importanza di ascoltare le istanze di chi sfida il sistema per un futuro sostenibile. Un caso che riaccende il dibattito sulla libertà di manifestare e sulla responsabilità sociale.

Cinque rinvii a giudizio per il blocco stradale promosso da Ultima Generazione il 6 novembre del 2023 quando gli attivisti hanno effettuato un'azione di disobbedienza civile nonviolenta in Via Giuseppe Garibaldi altezza Via Loggia dei Mercanti. Si trattava di un’azione, compiuta nell’ambito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

