Nuove speranze post-ictus | impulsi elettrici per riaccendere il cervello

In un connubio di scienza e speranza, la ricerca italiana apre nuove strade per il recupero post-ictus. Grazie a impulsi elettrici innovativi, si mira a riattivare aree cerebrali e spinali danneggiate, offrendo una luce di speranza a migliaia di pazienti. Il convegno di Firenze sarà il palcoscenico di questa rivoluzione terapeutica. Un passo importante verso il rinascere dopo il trauma, perché il futuro della neuroprotesi è già qui, pronto a cambiare vite.

Firenze, 10 luglio 2025 – Utilizzare impulsi elettrici per “riaccendere” le aree del cervello e del midollo spinale danneggiate da un ictus. È l’obiettivo della sperimentazione d’avanguardia che sarà al centro del convegno “Neuroprotesi impiantabili e recupero post-ictus: ricerca, clinica e voce dei pazienti”, in programma domani, venerdì 11 luglio, dalle 14 alle 16.30 nell’aula magna del Policlinico di Careggi. L’iniziativa, promossa da SIMFER – Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, e patrocinata dall'Università degli Studi di Firenze, dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e da IRCCS Fondazione don Carlo Gnocchi, mette a confronto scienza, pratica clinica e vissuti personali, per immaginare nuove prospettive nella riabilitazione post-ictus. 🔗 Leggi su Lanazione.it