Ucraina l' arrivo di Giorgia Meloni alla Nuvola per la Conferenza sulla ricostruzione

Giorgia Meloni fa il suo ingresso alla Nuvola di Roma per la Ucraina Recovery Conference, un evento di cruciale importanza che riunisce circa 5.000 partecipanti da tutto il mondo. La conferenza, co-organizzata dall’Italia e dall’Ucraina, mira a tracciare il percorso verso la ricostruzione e la ripresa del Paese devastato dal conflitto. Un momento di grande impatto diplomatico e strategico, che promette di definire il futuro della regione e oltre.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva al centro congressi La Nuvola di Roma per la Ukraine Recovery Conference. La Conferenza per la ripresa dell’Ucraina (URC2025) è co-organizzata dai Governi italiano e ucraino il 10 e 11 luglio. Saranno presenti circa 5.000 partecipanti, fra cui circa 100 delegazioni governative e 40 di organizzazioni internazionali, incluse le principali banche di sviluppo, 2.000 aziende e rappresentati di autonomie locali e società civile, oltre 500 giornalisti accreditati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, l'arrivo di Giorgia Meloni alla Nuvola per la Conferenza sulla ricostruzione

