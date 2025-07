La libertahahahah

Scopri l’irresistibile ironia di “La libertahahahah”, la vignetta che svela con pungente umorismo le contraddizioni della politica italiana. Questa satira acuta, pubblicata oggi su Il Fatto Quotidiano, invita a riflettere con un sorriso sulle complessità del nostro paese. Perché, in un’epoca di cambiamenti tumultuosi, l’ironia resta il modo più efficace per agitare le coscienze. E tu, cosa ne pensi?

– la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #renzi #italiaviva #mondadori #piemme #berlusconi #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satirapolitica #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La libertahahahah

In questa notizia si parla di: fatto - quotidiano - libertahahahah - vignetta

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Maggio: Per Trump “pace vicina” Bibi: “Guerra - In edicola il 14 maggio, il *Fatto Quotidiano* esplora le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che annuncia una prossimità alla pace in Medio Oriente, mentre il premier israeliano Netanyahu intensifica le offensive.

Blog | La libertahahahah.

Vignetta Il Fatto Quotidiano accusa Mattarella di golpe?/ Foto, tra ... - Caso vignetta de Il Fatto Quotidiano: scoppia la polemica per il disegno pubblicato oggi, venerdì 5 febbraio 2021, in prima pagina dal giornale di Marco Travaglio. Segnala ilsussidiario.net

Fatto Quotidiano, vignetta choc su Lollobrigida e Arianna Meloni a ... - È bufera per la vignetta de Il Fatto Quotidiano su Francesco Lollobrigida e Arianna Meloni, sorella del premier Giorgia. Scrive iltempo.it