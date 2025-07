Pruzzo su Calhanoglu | Ho qualche dubbio che la trattativa sia del tutto chiusa Asensio? Ha qualità da vendere nella trequarti…

Pruzzo mette in dubbio la conclusione della trattativa Calhanoglu e sottolinea il talento di Asensio nella trequarti. Mentre l’Inter si prepara alla nuova stagione 2025/26, le voci di mercato continuano a infiammare i tifosi, alimentate da incognite e strategie ancora da definire. La domanda che rimane aperta è: quale sarà il destino dei protagonisti di questa intricata vicenda?

Pruzzo, grandissimo giocatore di Serie A della fine dello scorso secolo, si è espresso sulla scelta dell’Inter di cedere Calhanoglu: le parole. La stagione dell’ Inter 202526 è ancora lontana, ma le voci di mercato continuano a riempire le pagine dei quotidiani, soprattutto quando si parla di possibili cambiamenti in attacco e centrocampo. Se da un lato l’eventuale permanenza di Hakan Calhanoglu sembra sempre piĂą probabile, dall’altro il club nerazzurro non perde di vista l’obiettivo di rinforzare la propria linea offensiva. Calhanoglu è stato uno dei protagonisti della squadra negli ultimi anni, ma non sono mancate le voci di un suo addio. 🔗 Leggi su Internews24.com