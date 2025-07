Retegui d' Arabia | l' Atalanta sconvolge il mercato italiano

Il mercato italiano è scosso da una clamorosa operazione: Victor Osimhen potrebbe tornare in Turchia, al Galatasaray, dopo aver trascorso una stagione in prestito a Istanbul. La trattativa sembra ai dettagli finali, con il Napoli deciso a rispettare la clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Una volta definito il trasferimento, per gli azzurri sarà il momento di riconsiderare le strategie di mercato e pianificare il futuro senza il loro bomber più prolifico.

Victor Osimhen è a un passo dal ritorno al Galatasaray. Il 26enne centravanti nigeriano, in prestito in Turchia nella passata stagione, non intende restare in Serie A e il club di Istanbul è pronto ad accontentare le richieste del Napoli. Aurelio De Laurentiis non fa sconti rispetto alla clausola rescissoria da 75 milioni di euro e i vertici del Galatasaray sono in Italia per chiudere. Definita la cessione, per gli azzurri sarà il momento di reinvestire il tesoretto. L’obiettivo numero uno per l’attacco è Darwin Nunez, 26enne attaccante del Liverpool. L’uruguaiano non è un intoccabile per i Reds, ma serviranno almeno 60 milioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Retegui d'Arabia: l'Atalanta sconvolge il mercato italiano

In questa notizia si parla di: retegui - arabia - atalanta - sconvolge

Retegui accetta l’Arabia per 20 milioni l’anno. Alzata l’offerta a 65 milioni, Atalanta verso il sì - Il calciomercato infiamma le voci: retegui ha accettato l’offerta dell’Al-Qadsiah da 65 milioni di euro, un investimento record per l’Arabia e un passo decisivo per il futuro dell’attaccante nerazzurro.

Il capocannoniere #Retegui in Arabia: #Atalanta, trattativa quasi chiusa con l’#AlQadsiah per 70 milioni. Cambia tutto per il mercato italiano (e per la Nazionale). #Osimhen al Galatasaray, ci siamo Vai su X

Retegui d'Arabia: l'Atalanta sconvolge il mercato italiano | .it; Retegui Atalanta il bomber dice addio alla Serie A | accettata una super offerta le cifre; L'intelligenza artificiale regala un Flaiano inedito | .it.

Retegui va in Arabia: maxi ingaggio e incasso shock per l’Atalanta - Colpo di scena nel mercato estivo: Mateo Retegui, dopo un'ottima stagione all’Atalanta, è pronto a volare in Arabia Saudita per una nuova avventura calcistica ... Riporta stadiosport.it

Atalanta, Retegui verso l'Arabia Saudita - Dopo il sì della punta a un ingaggio da 20 milioni di euro, gli arabi hanno raggiunto l'intesa ... Si legge su libero.it