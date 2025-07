Bilancio Provincia | Risorse strategiche su personale strade e scuole

Il bilancio della provincia per il 2025 si concentra su risorse essenziali come personale, strade e scuole, garantendo interventi mirati e sostenibili. Con l’approvazione della delibera di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale, il Consiglio provinciale dimostra un impegno concreto nel rafforzare il territorio e i servizi pubblici, rispettando le scadenze previste dal Tuel e assicurando un futuro più stabile e promuovente per la comunità .

Il Consiglio provinciale ha approvato la delibera di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per il 2025, come previsto dall’articolo 193 del Testo unico degli enti locali (Tuel), che impone annualmente la verifica della tenuta finanziaria degli enti entro il 31 luglio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

