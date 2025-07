In manette latitante georgiano | ricercato per furti in casa e altri reati

La cattura di un latitante georgiano di 44 anni rappresenta un importante successo per le forze dell'ordine di Carpi, che hanno messo fine alla sua fuga dopo anni di rischiosa elusione. Ricercato per furti in casa e altri reati, l’uomo, condannato a 10 mesi di carcere, ora si trova dietro le sbarre, segnando una vittoria nella lotta contro la criminalità . Un esempio di come la collaborazione e l’attenzione ai dettagli possano fare la differenza.

La Polizia di Stato di Carpi ha arrestato un cittadino georgiano di 44 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2013 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. L’uomo doveva scontare una pena residua di 10 mesi per furti in abitazione ed era anche destinatario. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: georgiano - furti - manette - latitante

Pioltello, 11 furti nello stesso supermercato: arrestato georgiano - A Pioltello, un georgiano è stato colto in flagrante durante un colpo da 11 furti in un supermercato Esselunga.

In manette latitante georgiano: ricercato per furti in casa e altri reati.

Latitante arrestato a Bolzano: sconterà tre anni per un furto in casa - Aveva su di sé una condanna, pendente, per 2 anni e 11 mesi, dovuti ad un furto in casa durante capodanno 2022 ... Si legge su altoadige.it

Latitante georgiano catturato dai carabinieri nel Reggino - Latitante georgiano catturato dai carabinieri nel Reggino Deve scontare pena in Ucraina per furto in un'abitazione. Secondo ansa.it