Milano 44enne accoltella e uccide madre di 73 anni poi il suicidio buttandosi dall' 8° piano la tragedia in via Scheiwiller zona Corvetto

Una tragedia devastante scuote Milano: un uomo di 44 anni ha ucciso la madre di 73 anni e poi si è suicidato gettandosi dall'8176º piano di via Scheiwiller, zona Corvetto. Intorno alle 8:30, la scena che si è presentata agli occhi delle forze dell’ordine è sconvolgente. Un dramma familiare che lascia senza parole, segnando profondamente la comunità milanese e sollevando ancora una volta il dibattito sulla salute mentale e il supporto alle famiglie.

Il fatto è avvenuto intorno alle 8:30. In base alle prime ricostruzioni, l'uomo si sarebbe gettato dalla finestra del proprio appartamento dopo aver accoltellato la madre, con la quale condivideva la casa Una tragedia familiare ha sconvolto Milano nelle prime ore della mattinata. In via Schei.

