Nuovo impianto idrovoro posato il ponte sul canale | Cantiere nei tempi programmati

Il cantiere del nuovo impianto idrovoro di Bondeno avanza con successo, rispettando i tempi previsti e segnando un passo fondamentale per la gestione delle risorse idriche della zona. Con un investimento di circa 68 milioni di euro finanziato dal PNRR, questa infrastruttura rappresenta un’eccellenza ingegneristica e un impegno concreto per la sicurezza e lo sviluppo sostenibile del territorio. Un risultato che testimonia l’efficacia delle strategie di investimento pubblico nel miglioramento delle infrastrutture italiane.

Procede spedito, come da cronoprogramma, il cantiere che porterà alla realizzazione di una delle opere idrauliche più imponenti del territorio di Bondeno, il cui valore si aggira attorno ai 68 milioni di euro: il nuovo impianto idrovoro. Un’opera finanziata con fondi Pnrr, attraverso il Ministero. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

