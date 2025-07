Campagna Abbonamenti Inter il comunicato ufficiale della società nerazzurra in vista della prossima stagione di Serie A

La passione nerazzurra si rinnova con entusiasmo: la nuova campagna abbonamenti dell’Inter apre le porte al cuore di Milano, il San Siro, offrendo opportunità imperdibili per vivere ogni emozione della prossima stagione di Serie A. Con vantaggi esclusivi e un’esperienza ancora più accessibile, i tifosi hanno ora l’occasione di essere protagonisti di ogni momento magico. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: scopri tutti i dettagli e preparati a vivere l’esperienza Inter come mai prima d’ora.

Campagna Abbonamenti Inter, tutti i dettagli e gli aggiornamenti forniti dalla società per poter prendere parte a tutti gli appuntamenti della prossima stagione. Il ritorno al Meazza, il cuore pulsante della passione nerazzurra, è sempre un momento speciale. E quest'anno, i nerazzurri hanno deciso di rendere ancora più accessibile e vantaggiosa l'esperienza di vivere ogni partita al San Siro, con una nuova campagna abbonamenti Inter per la stagione 2025-26 che mette al centro la fedeltà, la presenza e la voglia di condividere ogni emozione con il popolo nerazzurro. La grande novità di questa stagione è l'introduzione di tre tipologie di abbonamento: Base, Plus e la nuova formula Full.

