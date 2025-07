In Piemonte nel 2024 oltre 1.600 reati ambientali

In Piemonte, il 2024 si apre con un allarme: oltre 1.600 reati ambientali segnalati, un dato che denuncia l'urgenza di intervenire. Il rapporto Ecomafia di Legambiente, presentato oggi a Roma, non solo offre un quadro allarmante, ma propone anche 12 strategie concrete per combattere le illegalità e tutelare il nostro territorio. È il momento di agire per preservare la bellezza e la salute del Piemonte.

Oltre 1.600 reati ambientali registrati nel 2024 in Piemonte. A rivelarlo è la nuova edizione del rapporto Ecomafia di Legambiente, presentato oggi, giovedì 10 luglio, a Roma insieme ad un pacchetto di 12 proposte per contrastare le illegalità ambientali e rafforzare norme e controlli, a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: ambientali - piemonte - oltre - reati

Scarabeo giapponese, l'identikit del vorace insetto che sta invadendo Piemonte e Lombardia provocando danni ambientali ed economici - Il scarabeo giapponese, noto come Popillia japonica, sta rapidamente espandendosi nel Piemonte e nella Lombardia, causando gravi danni ambientali ed economici.

Stop a tutte le automobili con alimentazione diesel di categoria Euro 5 dal primo ottobre, in tutte le regioni della Pianura Padana. È la drastica misura contro l’inquinamento da polveri sottili che potrebbe scattare tra meno di quattro mesi in Piemonte, Lombardi Vai su Facebook

I 10 anni della legge contro gli ecoreati; Ecomafie, Fontana (Legambiente): “Governo e Regione non fanno abbastanza”; Oltre 7mila ecoreati in Italia, le regioni che inquinano di più.

Ecomafie, record di reati ambientali nel 2024: oltre 40 mila in un anno - Cresce senza sosta l'attacco all'ambiente delle ecomafie e nel 2024 in Italia è stata superata la soglia di 40 mila reati ambientali, il 14,4% in più dell'anno precedente. Riporta msn.com

Allarme ecomafie, l’Alessandrino terzo in Piemonte per reati ambientali - Allarme ecomafie, l’Alessandrino terzo in Piemonte per reati ambientali Il dossier di Legambiente in Consiglio regionale. Secondo ilsecoloxix.it