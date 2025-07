Dybala Pellegrini ed El Shaarawy già a Trigoria | la Roma accelera

La Roma accelera il passo: Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy sono già a Trigoria, dimostrando una determinazione sorprendente. Con Dybala che torna in campo dopo il recupero e gli altri pronti a riprendere il ritmo, i giallorossi si preparano ad affrontare la nuova stagione con entusiasmo e senza perdere tempo. Il futuro è alle porte e la Roma vuole lasciare il segno.

La Roma non vuole perdere tempo. Come riportato da Gabriele Turchette de Il Tempo, Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy si sono presentati ieri a Trigoria, in anticipo rispetto al raduno ufficiale previsto per domenica. Dybala, reduce da un infortunio muscolare patito quattro mesi fa, ha lavorato a Miami durante l’estate e ora scalpita per mettersi a disposizione di Gasperini. Nel weekend effettuerà le visite di controllo per impostare il programma di lavoro. Tempi più lunghi per Pellegrini, che ha riportato un infortunio a inizio maggio: il rientro è previsto per settembre, ma il capitano sta provando ad anticipare i tempi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy già a Trigoria: la Roma accelera

