Fece da staffetta nel trasporto di 10 chili di hashish arrestato un palermitano di 43 anni

Un'operazione di polizia svela un giro di droga: il 43enne palermitano T. M. ha agito come staffetta nel trasporto di 10 chili di hashish, nascosto a bordo di uno scooter. Dopo oltre sette mesi dall'episodio avvenuto allo Sperone, gli agenti di Brancaccio hanno messo fine alla sua fuga, assicurandolo alla giustizia. Un altro passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata in Sicilia, dimostrando come la determinazione e l'attenzione ai dettagli possano fare la differenza.

A bordo di uno scooter avrebbe fatto da "staffetta" nel trasporto di un carico di circa 10 chili di hashish. A distanza di oltre 7 mesi da quell'episodio avvenuto allo Sperone, agenti di polizia del commissariato di Brancaccio hanno arrestato un 43enne palermitano. T. M., queste le iniziali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: staffetta - trasporto - chili - hashish

Fece da staffetta nel trasporto di 10 chili di hashish, arrestato un palermitano di 43 anni; Padre e figlio dediti al traffico di droga tra Italia e Svizzera: sequestrati 410 chili di cannabis (e derivati); Padre e figlio in «staffetta» per portare droga dai valichi della Svizzera: i viaggi nel cuore della notte e all'alba.

Palermo, hashish scortato in motorino: arrestato il “palo” di 43 anni - , ritenuto la “staffetta” di un carico da oltre 10 chili di droga. Segnala sicilianews24.it

Scafati, «Staffetta» per trasportare 23 chili di droga in strada ... - Furono fermati con circa 23 chili di droga, tra marijuana e cocaina, appena un anno fa a Scafati. Scrive ilmattino.it