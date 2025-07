Avellino Raffaele Russo rinnova fino al 2028

L’U.S. Avellino 1912 annuncia con entusiasmo il rinnovo di Raffaele Russo, che resterà in biancoverde fino al 2028. Dal suo arrivo nel luglio 2022, il talento ha dimostrato tutto il suo valore, contribuendo con 15 gol e 10 assist in 86 presenze. Questo prolungamento testimonia la fiducia della società nelle sue qualità e la volontà di puntare ancora più in alto insieme a lui.

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che il rapporto contrattuale con il calciatore Raffaele Russo è stato prolungato fino al 30 giugno 2028. Arrivato ad Avellino a luglio 2022 Russo ha collezionato in biancoverde 86 presenze siglando 15 gol e fornendo 10 assist ai propri compagni di squadra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

