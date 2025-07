Calciomercato Juve Comolli vuole rinforzare ogni reparto! La lista con tutti i nomi attenzionati | dalla porta all’attacco passando per la mediana Ci sono sorprese

Il calciomercato della Juventus si scalda: Comolli prepara una strategia ambiziosa per rinforzare ogni settore del campo in vista della stagione 2025-2026. Dalla porta all’attacco, passando per la mediana, i nomi in lista sono ricchi di sorprese e colpi di scena. Con obiettivi chiari e una rosa da potenziare, il club bianconero si prepara a sorprendere tifosi e avversari, puntando a una squadra ancora più competitiva e vincente.

Calciomercato Juve, Comolli vuole rinforzare ogni reparto: ecco dove vuole intervenire il dg bianconero. Il calciomercato Juve entra nel vivo con l’obiettivo di rafforzare ogni reparto della rosa in vista della stagione 2025-2026. L’edizione odierna di Tuttosport ha tracciato una lista dei principali obiettivi di mercato, con il reparto offensivo come priorità assoluta, seguito da mediana e difesa, per cercare di completare la squadra a disposizione di Igor Tudor. Calciomercato Juve, come sarà l’attacco del futuro?. Nel reparto offensivo, l’obiettivo della Juventus è quello di trovare un terzo attaccante da affiancare a Jonathan David e Randal Kolo Muani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Comolli vuole rinforzare ogni reparto! La lista con tutti i nomi attenzionati: dalla porta all’attacco passando per la mediana. Ci sono sorprese

In questa notizia si parla di: juve - vuole - ogni - reparto

Del Piero Juve, la rivelazione: «Per tornare alla Juventus vuole quel ruolo!». L’annuncio che fa sognare i tifosi - Del Piero torna a far sognare i tifosi della Juventus con un annuncio che accende i cuori bianconeri.

Con #Kalulu, #Bremer e #Gatti da inizio stagione, la #Juve potrà competere per vincere il campionato. Bisogna però, rafforzare ancora la rosa in ogni reparto. #Finoallafineforzajuve #forzajuvesempre #WeareYouthsince1897 Vai su Facebook

David-Sancho, la Juve si regala la doppietta; Infermeria e turnover, a Motta si è allargata la Juve: le gerarchie, reparto per reparto; Juventus, Giuntoli deve vendere prima di comprare: 35 giocatori, 10 partono, ecco tutte le situazioni caso per caso.

Xhaka dice sì a Comolli, serve l’incastro: la Juve aspetta due uscite - Tudor vuole personalità in mezzo al campo per risultati immediati: l’ex Arsenal ammicca ai bianconeri dopo lo stop ai discorsi col Milan ... Segnala tuttosport.com

Juve, il Psg chiede 50 milioni per Kolo Muani. Weah verso Marsiglia - I parigini non cambiano idea e chiedono una cinquantina di milioni per la cessione definitiva di Kolo Muani, pagato due anni fa oltre 90 milioni. msn.com scrive