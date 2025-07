L’Avellino blinda Russo | prolungato il contratto

L’U.S. Avellino 1912 sceglie di blindare il talento di Raffaele Russo, prolungando il suo contratto fino al 2028. Un segnale forte di fiducia e ambizione da parte del club irpino, deciso a puntare sulla crescita e sulla stabilità della sua rosa. Arrivato nel 2022, Russo si è rapidamente distinto come elemento chiave della squadra, confermando che il futuro biancoverde si costruisce anche con le scelte più strategiche e lungimiranti.

L' U.S. Avellino 1912 ha ufficializzato nella giornata di oggi il prolungamento del contratto di Raffaele Russo, che resterà in biancoverde fino al 30 giugno 2028. Un segnale chiaro da parte del club irpino, che punta con decisione sulla continuità e sull'affidabilità del classe 1996. Arrivato ad Avellino nell'estate del 2022, Russo si è rapidamente guadagnato un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico biancoverde. In due stagioni ha collezionato 86 presenze, mettendo a referto 15 reti e 10 assist, diventando uno dei punti fermi della formazione irpina per duttilità, impegno e qualità tecnica.

In questa notizia si parla di: avellino - russo - contratto - blinda

