Viola come il mare 3 senza Can Yaman | chi è Rodrigo Guirao Diaz l'attore che prenderà il suo posto

La tanto attesa terza stagione di Viola come il mare si arricchisce di una novità intrigante: Rodrigo Guirao Diaz prenderà il posto di Can Yaman, portando sul set un’energia tutta nuova. Gli appassionati sono già impazienti di scoprire come si evolverà la storia con questa sorpresa internazionale. Resta con noi per tutti gli aggiornamenti su questa emozionante svolta!

La terza stagione di Viola come il mare, la fiction di Canale 5 con protagonista Francesca Chillemi, avrà un nuovo personaggio maschile al posto di Can Yaman. Si tratta dell'attore argentino Rodrigo Guirao Diaz. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: viola - mare - yaman - rodrigo

Can Yaman e Viola come il Mare: la terza stagione si farà? - Can Yaman tornerà nei panni dell'ispettore capo Francesco Demir nella tanto attesa terza stagione di "Viola come il Mare"? I fan sono in trepidante attesa, ma le notizie scarseggiano.

Sarà #RodrigoGuiraoDiaz il protagonista maschile del nuovo capitolo di #ViolaComeIlMare. Dopo che #CanYaman aveva scelto di non partecipare alla terza stagione della serie tv, c'era molta curiosità di sapere chi avrebbe preso il suo posto. Poche ore fa la Vai su Facebook

Rodrigo Guirao Díaz, chi è l'attore (bellissimo) che rimpiazza Can Yaman in Viola come il mare 3 #ViolaComeIlMare3 #CanYaman Vai su X

Viola come il mare 3 senza Can Yaman: chi è Rodrigo Guirao Diaz, l'attore che prenderà il suo posto; Viola come il mare 3, addio a Can Yaman: sarà Rodrigo Guirao Díaz a sostituirlo; Rodrigo Guirao Díaz, chi è l'attore (bellissimo) che rimpiazza Can Yaman in Viola come il mare 3.

Viola come il mare 3 senza Can Yaman: chi è Rodrigo Guirao Diaz, l’attore che prenderà il suo posto - La terza stagione di Viola come il mare, la fiction di Canale 5 con protagonista Francesca Chillemi, avrà un nuovo personaggio maschile al posto di Can ... Si legge su fanpage.it

Rodrigo Guirao Díaz, chi è l'attore (bellissimo) che rimpiazza Can Yaman in Viola come il mare 3 - L'attore turco non farà parte della terza stagione della fiction con Francesca Chillemi. Lo riporta libero.it