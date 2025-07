Campogalliano musica dal vivo e live painting in piazza della Bilancia

Vivi serate indimenticabili di musica e arte nel cuore di Campogalliano! Martedì 15 luglio, Piazza della Bilancia si trasformerà in un palcoscenico vibrante con il Däje Vocal Group, un ensemble di amici uniti dalla passione per le sonorità diverse. Un’esperienza che unisce musica dal vivo e live painting, creando un’atmosfera coinvolgente e unica. Non perdere questa magica occasione di immergerti nelle vibrazioni dell’estate estiva e scoprire un’arte che unisce i cuori.

