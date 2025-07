Osimhen ad Istanbul ha trovato una dimensione più adatta

Osimhen, l’attaccante nigeriano, ha trovato in Istanbul una nuova casa e un contesto che lo fa sentire a suo agio. La sua scelta di vestire la maglia del Galatasaray non è solo professionale, ma anche personale, radicata nella ricerca di un equilibrio familiare e di benessere. Un passo importante per l’atleta, che ora si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera nel cuore pulsante di Istanbul, città di sogni e opportunità.

Osimhen avrebbe scelto la Turchia ed il Galatasaray come sua destinazione. Lo scrive il “Corriere della Sera” cercando di scandagliare i motivi, anche intimi, familiari, di una tale scelta. Di seguito quanto scrive il quotidiano al riguardo. Osimhen e la scelta turca. Così il Corriere della Sera: “Ha scelto il Galatasaray perché a Istanbul, insieme con la sua compagna e alla figlia di tre anni, ha trovato una dimensione più adatta al suo carattere, per non avere «complicazioni» quando gli succede di andare fuori binario. Tutto e anche di più per Osimhen, il bomber mascherato che ha fatto della protezione al viso (costretto ad indossarla dopo un’operazione allo zigomo per uno scontro di gioco con Skriniar al primo anno a Napoli) un simbolo della sua forza, un segno distintivo dell’inquietudine del campione”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Osimhen ad Istanbul ha trovato una dimensione più adatta

In questa notizia si parla di: osimhen - istanbul - trovato - dimensione

Da Osimhen e Icardi a Mou e Sané: il fascino di Istanbul rilancia il campionato turco - Da Osimhen e Icardi a Mou e San233, Istanbul si conferma il cuore pulsante della rinascita del campionato turco.

Perché Osimhen vuole il Galatasaray: a Istanbul pochi ordini, tanti gol, la super offerta, l'imbarazzo del ritiro con Conte; CORRIERE DELLA SERA - Osimhen vuole tornare ad Istanbul, ha trovato un luogo adatto a lui; Osimhen ha scelto la Turchia per sentirsi libero, in una dimensione adatta al suo carattere (Corsera).

Perché Osimhen vuole il Galatasaray: a Istanbul pochi ordini, tanti gol, la super offerta, l'imbarazzo del ritiro con Conte - Il nigeriano, attaccante inquieto e legato agli azzurri da un rapporto di amore e odio, si appresta a salutare definitivamente la squadra che due anni fa ha trascinato allo scudetto ... Da corriere.it

Osimhen ha scelto la Turchia per sentirsi libero, in una dimensione adatta al suo carattere (Corsera) - Monica Scozzafava sul Corriere della Sera scrive di un amore tormentato tra il Napoli e Osimhen, col nigeriano che non si sentiva libero. ilnapolista.it scrive