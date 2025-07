Barriere stradali Ansfisa | più manutenzione e controlli per garantire la sicurezza

Oggi a Milano, presso Palazzo Lombardia, si tiene un importante incontro organizzato da ANSFISA sul tema delle barriere stradali pi249. Un evento che riunisce esperti, istituzioni e professionisti per approfondire la manutenzione, i controlli e le prestazioni di questi dispositivi fondamentali per la sicurezza stradale. Un’occasione unica per condividere best practice e innovazioni, contribuendo a rafforzare la tutela di tutti gli utenti della strada e garantire un futuro più sicuro.

Si svolge oggi a Milano, ospitato presso la Sala Belvedere “Silvio Berlusconi” di Palazzo Lombardia, l’incontro tecnico organizzato da ANSFISA, dal titolo “Prestazioni delle barriere: dai campi prova alla strada”. Una giornata di approfondimento che promuove il confronto tra istituzioni, gestori, imprese del settore, professionisti, accademici e rappresentanti del mondo giuridico sui dispositivi di ritenuta stradale, con particolare attenzione all’evoluzione normativa, alle criticità gestionali, alle nuove tecnologie, alle buone pratiche da condividere. Tra le presenze istituzionali più rilevanti, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, l’Assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche della Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Massimo Sessa e il Direttore di ANSFISA Domenico Capomolla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Barriere stradali, Ansfisa: più manutenzione e controlli per garantire la sicurezza

