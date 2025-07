Tenta di strappare una collanina dal collo di una turista spagnola | la giovane non sporge querela contro l' uomo

Nel cuore di piazza Principe Umberto, un'azione fulminea e rischiosa: un uomo tenta di strappare una collanina a una turista spagnola. Scoperto dagli agenti della Polizia locale durante i controlli di routine, il suo gesto avrebbe potuto avere conseguenze gravi. Tuttavia, sorprendentemente, la giovane non ha deciso di sporgere querela, lasciando alle autoritĂ il compito di agire per garantire la sicurezza di tutti e rafforzare il senso di comunitĂ .

Nel corso delle attivitĂ di controllo del territorio disposte dal comando della Polizia locale, gli agenti dell’unitĂ operativa San Lorenzo hanno sorpreso un uomo mentre tentava di strappare una collanina dal collo di una turista spagnola in piazza Principe Umberto. Alla vista della pattuglia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

