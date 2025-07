In bocca al drago | Wikigita a San Pietro al monte

Prepara le scarpe e il cuore per un’immersione tra storia, arte e panorami mozzafiato: domenica 12 luglio, a Civate, torna l’evento "In bocca al drago" con una magica wikigita a San Pietro al Monte. Un’occasione unica per scoprire uno dei tesori più affascinanti della Lombardia, accompagnati da una visita guidata che svelerà i segreti di questa stupenda abbazia romanica. Non perdere questa esperienza indimenticabile, perfetta per gli appassionati di cultura e natura.

Domenica 12 luglio evento da non perdere con "In bocca al drago", wikigita a San Pietro al Monte. "Appuntamento a Civate per salire all'Abbazia di San Pietro al Monte, gioiello dell'architettura e dell'arte romanica lombarda (e non solo) - spiegano gli organizzatori - Faremo una visita guidata. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

