Asse Mediano scontro tra scooter e auto | Giovanni perde la vita a 53 anni

Un tragico incidente sull’Asse Mediano scuote la comunità napoletana: Giovanni Borrelli, 53 anni, ha perso la vita in un violento scontro tra scooter e auto nella notte tra lunedì e martedì. Un dramma che ci ricorda quanto la sicurezza stradale sia fondamentale. La tragedia si aggiunge alle tante vittime di incidenti quotidiani, sollevando interrogativi sulla prevenzione e il rispetto delle regole. È il momento di riflettere e agire per evitare altre perdite.

Un tragico incidente ha sconvolto la notte tra lunedì 7 e martedì 8 luglio nel napoletano. Un uomo di 53 anni, Giovanni Borrelli, residente a Mugnano, ha perso la vita in seguito a un violento scontro tra il suo scooter e un'auto, avvenuto sull' Asse Mediano in direzione Giugliano, nei pressi dello svincolo Aversa Sud–Lusciano. Secondo una prima ricostruzione, il 53enne stava percorrendo la carreggiata in sella al suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato l'impatto con un'autovettura condotta da una donna di 55 anni originaria del Beneventano.

