Lasciatela perdere è soltanto anziana | la cagnolina Gaufrette abbandonata e maltrattata dai padroni Poi viene salvata da una famiglia

È solo anziana, pensavano molti, ma Gaufrette ha dimostrato che l’età non è un limite alla speranza. Abbandonata e maltrattata, questa dolce cagnolina ha affrontato un calvario, ma grazie all’amore di una famiglia compassionevole, ha iniziato un nuovo capitolo di vita. La sua storia ci ricorda che ogni essere vivente merita rispetto e cura, e che anche nelle situazioni più disperate, la resilienza può aprire la strada a un lieto fine.

L’immagine a cui hanno assistito i soccorritori era devastante. Costole sporgenti, impossibilità di definire la razza, grave disidratazione, mal nutrita e in condizioni drammatiche: per il cane Gaufrette non sembrano esserci grandi speranze. Invece, questa triste storia di maltrattamenti e resilienza ha avuto il suo lieto fine. Nella Provenza, un cane femmina di nome Gaufrette era stata abbandonata dai padroni in una terrazza. “È solo anziana”, raccontavano. L’animale viveva in una cuccia fatiscente, senza cibo e soltanto con una ciotola d’acqua piena di alghe. Condizioni da far rabbrividire chiunque, anche i soccorritori che sono intervenuti per provare a salvarla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it