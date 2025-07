Summer school a Moggiona il paese dei bigonai

Partecipato numerosi giovani desiderosi di scoprire e valorizzare le antiche tradizioni artigianali. Un'occasione unica per condividere storie, saperi e passioni, riaccendendo il patrimonio culturale di Moggiona e dei suoi bigonai. La summer school si preannuncia come un ponte tra passato e futuro, un'esperienza che lascerĂ un segno indelebile in tutti i partecipanti e nella comunitĂ .

Un seminario residenziale che per circa una settimana porterĂ i bigonai di Moggiona, gli ultimi discendenti di famiglie da secoli dedite all’arte del legno, a incontrarsi con alcuni giovani provenienti da ambiti diversi. E’ questa la summer school promossa dal servizio CredEcomuseo a cui hanno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: summer - school - moggiona - bigonai

Summer school sulla geofilosofia di Deleuze e Guattari?: l'incontro al Museo delle Marionette - ...terzo anno consecutivo, il Museo delle Marionette si trasforma in un luogo di approfondimento culturale, ospitando la Sicily Summer School in Environmental Humanities.

Dall' 8 al 12 luglio 2025 a Moggiona nel Parco Nazionale Foreste Casentinesi SUMMER SCHOOL NEL BOSCO DEI BIGONAI Generazioni e competenze a confronto intorno all'arte del legno a Moggiona Vai su Facebook

Summer school a Moggiona, il paese dei bigonai; “Nel bosco dei bigonai”: una summer school a Moggiona.

Marettimo, al via la Summer School sull’ambiente marino e la sostenibilità - Prende il via a Marettimo, la più incontaminata delle isole Egadi, la Summer School organizzata da SoleMar Eventi, un’esperienza formativa rivolta ... itacanotizie.it scrive