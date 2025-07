Ucraina l' arrivo di Zelensky alla Conferenza sulla ricostruzione

L’arrivo di Volodymyr Zelensky alla Conferenza sulla Ricostruzione dell’Ucraina a Roma segna un momento cruciale per il futuro del paese. Con oltre 5.000 partecipanti, tra governi, organizzazioni internazionali e imprese, questa conferenza rappresenta un passo fondamentale verso la rinascita e la stabilità dell’Ucraina. Un evento che promette di delineare le strategie e gli impegni necessari per ricostruire speranze e infrastrutture, dando il via a un nuovo capitolo di cooperazione e progresso.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, arriva al centro congressi La Nuvola di Roma per la Ukraine Recovery Conference. La Conferenza per la ripresa dell’Ucraina (URC2025) è co-organizzata dai Governi italiano e ucraino il 10 e 11 luglio. Saranno presenti circa 5.000 partecipanti, fra cui circa 100 delegazioni governative e 40 di organizzazioni internazionali, incluse le principali banche di sviluppo, 2.000 aziende e rappresentati di autonomie locali e società civile, oltre 500 giornalisti accreditati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, l'arrivo di Zelensky alla Conferenza sulla ricostruzione

