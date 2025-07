AEW | Il Casino Gauntlet maschile di All In | Texas si riempie di stelle

L’attesa per il Casino Gauntlet maschile di AEW All In: Texas si infiamma, con stelle di primo piano pronte a scendere sul ring. Durante AEW Dynamite del 9 luglio, tre grandi nomi sono stati confermati: Ricochet, Brody King e il campione ROH Bandido. La competizione promette scintille e adrenalina pura in una battaglia che nessun appassionato può permettersi di perdere. Resta sintonizzato: la guerra sta per cominciare!

La AEW ha appena caricato alla grande il Casino Gauntlet maschile per All In: Texas e si preannuncia come una vera e propria guerra da non perdere. Durante l’episodio del 9 luglio di AEW Dynamite, tre nomi importanti sono stati ufficialmente confermati per il match: Ricochet, Brody King e il campione del mondo ROH, Bandido. Ricochet si è guadagnato il posto sconfiggendo Blake Christian, mentre Brody e Bandido avevano fatto coppia all’inizio della serata in un match perso contro Konosuke Takeshita e Kyle Fletcher. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Elite Wrestling (@aew) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Elite Wrestling (@aew) I tre si uniscono a MJF, Mistico e Mark Briscoe, già annunciati come partecipanti al Gauntlet, un match con una particolarità: può finire prima che tutti i lottatori abbiano fatto il loro ingresso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Il Casino Gauntlet maschile di All In: Texas si riempie di stelle

