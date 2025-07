Italia fuori dalla Top 10 del ranking Fifa | incubo quarta fascia ai Mondiali

L’Italia, un tempo potenza indiscussa del calcio mondiale, sprofonda nella top 10 del ranking FIFA, un vero e proprio colpo al morale degli Azzurri. Con una classifica aggiornata che li vede all’11º posto, alle spalle della Croazia, i nostri rappresentanti affrontano un momento di crisi che apre scenari incerti in vista dei prossimi impegni. È il momento di riflettere e rilanciare la passione. Ai piedi del podio, il futuro delle nazionali italiane si gioca tutto...

L' Italia è fuori dalla Top 10 del ranking Fifa per nazionali. La Federcalcio mondiale ha pubblicato la classifica aggiornata, con gli Azzurri scivolati indietro di altre due posizioni fino all'11esimo posto, alle spalle della Croazia. In vetta c'è sempre l' Argentina, seguita a stretto giro dalla Spagna e dalla Francia. Ai piedi del podio l'Inghilterra. A pesare sul calo della Nazionale è indubbiamente l'avvio negativo nel girone di qualificazione ai Mondiali di Usa, Messico e Canada 2026 con la sconfitta contro la Norvegia costata la panchina a Luciano Spalletti.