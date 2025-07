Conferenza sull’Ucraina a Roma Meloni | Mosca ha fallito costruiremo insieme il vostro miracolo economico

In un clima di apertura e speranza, Roma si prepara ad accogliere i leader mondiali alla Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, un momento cruciale per il futuro del Paese e dell’intera regione. Con un abbraccio a Zelensky e una stretta di mano con Olena Zelenska, la premier Meloni sottolinea la volontà di costruire insieme il miracolo economico necessario per un domani più stabile e prospero. La sfida è aperta: il cambiamento parte da qui.

Con un abbraccio a Volodymir Zelensky e una stretta di mano con la moglie Olena Zelenska, la premier Giorgia Meloni ha accolto il presidente ucraino e la first lady alla Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, a cui partecipano circa cinquanta fra capi di Stato e di governo, o ministri. Teatro dell’incontro il Centro Congressi La Nuvola di Roma. Una due giorni a cui il governo parteciperà quasi al completo. Durante la cerimonia di accoglienza al centro congressi, Meloni ha salutato fra gli altri, la presidente della Commissione Ue Von der Leyen, quello del Consiglio europeo Antonio Costa, il premier spagnolo Pedro Sanchez, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro della Grecia Kyriakos Mitsotakis, quello della Polonia Donald Tusk, quello dell’Albania Edi Rama, quello di Malta Robert Abela, quello della Finlandia Petteri Orpo e il presidente ceco Petr Pavel. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Conferenza sull’Ucraina a Roma, Meloni: “Mosca ha fallito, costruiremo insieme il vostro miracolo economico”

