Jo Mersa | il nipote 31enne di Bob Barley trovato morto nella sua auto

Il nipote di Bob Marley, il musicista reggae Joseph Marley, noto anche come Jo Mersa Marley, è morto all'età di 31 anni, secondo quanto riportato dai media statunitensi. Figlio di Stephen Marley, era lui stesso un cantante. Jo Mersa Marley è stato trovato senza vita nella sua auto. Il cantante sarebbe morto in seguito ad un attacco d'asma.